米国代表のスクーバルが苦笑いワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表は6日（日本時間7日）、1次ラウンド・ブラジル戦に臨む。試合前には昨季のサイ・ヤング賞左腕タリク・スクーバル投手（タイガース）が会見に臨み、野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）の満塁弾について言及した。大谷は前日6日に東京ドームで行われた1次ラウンドのチャイニーズ・タイペイ戦に「1番・指名打者」で出場。2回