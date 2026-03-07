イラン・テヘランで発言するペゼシュキアン大統領＝昨年3月（イラン大統領府提供、ゲッティ＝共同）【イスタンブール共同】米ブルームバーグ通信は6日、サウジアラビアがイランに接触を図り、緊張緩和を目指して動いていると伝えた。治安当局や外交官が接触したといい、高官が参加したかどうかは不明。欧州や中東の国々が支持しているという。複数の欧州当局者の話としている。イランのペゼシュキアン大統領は複数の国が仲介に