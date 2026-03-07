昨年２月に第３子出産を発表した女優・武井咲（３２）が雰囲気ガラリな姿を見せた。人気ファッション誌「ＶＥＲＹ」編集部の公式インスタグラムが７日までに更新され、「本日発売のＶＥＲＹ４月号フードをかぶり、ちょこんと座った姿が新鮮な武井咲さん（＠ｅｍｉｔａｋｅｉ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ）がカバーモデルです！」と報告。武井はパーカーのフードに髪を入れて、ショートヘアのようにアレンジしている。「そして今回の