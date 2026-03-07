家庭ではかる血圧が大切 血圧をはかることは、血管・血液の状態を知る上でも大切です。毎朝でなくてもときどきはかって自分の血圧を把握しておきましょう。実は病院ではかるより、家ではかる血圧のほうが正確。家なら毎日同じ条件で、かつリラックスした状態ではかれるからです。 病院ではかる場合は、待ち時間で疲労したり緊張したりして自律神経が乱れ、本来の血圧より高くなることが多いのです。ただし、家ではかる場合も