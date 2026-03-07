アメリカとイスラエルがイランへ攻撃を開始してから、7日で1週間です。アメリカのトランプ大統領はイランによる「無条件降伏」がなければ、戦争終結の合意は成立しないとの考えを示しました。トランプ大統領は6日、自身のSNSで、「イランとの合意は無条件降伏以外にあり得ない」と投稿しました。さらに「偉大で受け入れ可能な指導者が選ばれれば、我々と多くの同盟国やパートナーは、イランを破滅の淵から救い出し、かつてないほど