今回は、「食い尽くし系夫」に絶望し、実家に逃げ込んだけど、実母に追い返されてしまったエピソードを紹介します。他に頼れる人はいないのに…「いわゆる食い尽くし系の夫にかなり困っています。食事を作るたび夫に全部食べられてしまい、お菓子や惣菜を買ってきても、いつの間にかなくなっていて……。いくら『食べ尽くさないで』と言っても聞いてくれない夫に絶望した私は、夫に家出宣言をし、実家に逃げ込みました。しかし母は