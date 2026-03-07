【ラ・リーガ第27節】(バライドス)セルタ 1-2(前半1-1)R・マドリー<得点者>[セ]ボルハ・イグレシアス(25分)[R]オーレリアン・チュアメニ(11分)、フェデリコ・バルベルデ(90分+4)<警告>[セ]ボルハ・イグレシアス(31分)[R]オーレリアン・チュアメニ(86分)、ラウール・アセンシオ(90分)観衆:22,048人