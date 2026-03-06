「ミズノ（MIZUNO）」が、「より高く跳ぶための機能性」を追求した新作バレーボールシューズ「ミズノ ネオ ジャンプ（MIZUNO NEO JUMP）」を発売する。3月13日からミズノ直営店と公式オンラインストア、一部のミズノ品取扱店で販売する。【画像をもっと見る】「ミズノ ネオ ジャンプ」は、「1cmでも高く跳びたい」というバレーボールプレーヤーの要望に応えるべく、ミズノの技術を結集して開発。中敷きとソール部に3種類のミズ