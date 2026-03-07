7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1710円安の5万4020円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 61493.29円ボリンジャーバンド3σ 59718.06円ボリンジャーバンド2σ 57942.83円ボリンジャーバンド1σ 56650.00円一目均衡表・転換線 56167.60円25日移動平均 56045.00円一目均衡表・基準線 55620.84円6日日経平均株価現物終値