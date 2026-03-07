7日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比90.5ポイント安の3627ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4081.56ポイントボリンジャーバンド3σ 3974.54ポイントボリンジャーバンド2σ 3867.52ポイントボリンジャーバンド1σ 3779.50ポイント一目均衡表・転換線 3760.50ポイント25日移動平均 3728.50ポイント一目均衡表・基準線 3