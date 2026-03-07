7日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比22ポイント安の749ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 799.52ポイントボリンジャーバンド3σ 778.45ポイントボリンジャーバンド2σ 770.80ポイント6日東証グロース市場250指数現物終値 757.39ポイントボリンジャーバンド1σ 749.00ポイント7日夜間取引終値