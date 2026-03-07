きょう3月7日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。出演アーティストと歌唱楽曲を紹介！シンガーソングライター 堂本剛が「with MUSIC」に初登場！2002年にシンガーソングライターデビューしてからの24年間の軌跡を年表に。番組MCの有働由美子・松下洸平と共に振り返る！堂本のプロジェクト .ENDRECHERI. の名前の由来は？名前に込めた想いを語る。さらに、カラオケでもよく歌うという、同年代の国民的バンドとは