この記事をまとめると ■運転の上手さは加速・減速・横Gの変化が滑らかかどうかで判断できる ■抜きブレーキや早めのアクセルオフなど減速までの一連の操作が差を生む ■目線と姿勢を整え修正舵を減らすことで操舵も滑らかになる 「運転が上手い」ってなにで決まる？ 運転が上手いか下手かをどこで判断するかには諸説あるが、基本はGの変化が穏やかかどうかで決まるといえる。 加速G、減速G、横Gの3種類のG＝加速度ができるだ