九州電力子会社の九電ドローンサービスは６日、ドローンの操縦について教える「九電ドローンアカデミー」を４月に開設すると発表した。設備の点検業務でドローン活用を進めている西部ガスホールディングスからも講師を招き、協力して人材育成を目指す。国家資格の「２等無人航空機操縦士」の取得を目的とした初心者向けの講習に加え、九電が実務で培ってきた高所の点検や空撮といったノウハウなどを習得できる独自の「認定講習