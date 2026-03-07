3月7日は消防記念日。これは1948年（昭和23年）に、消防組織法が制定され、消防を管轄する組織が警察から消防庁になったことがきっかけだ。2年後の1950年に火災など災害から地域を守る理解や認識を深める目的で記念日となった。芸能界には、元消防士という異色の経験を持つ人物もいる。そこで今回は消防士として勤務したことがある芸能人を紹介したい。【写真】納得のムキムキボディから意外なイケメンも元消防士の芸能人■ワ