競技かるたに青春をかける高校生たちの姿を描いた末次由紀の人気漫画『ちはやふる』の映画実写化が公開スタートして、今月で10周年だ。2016年、2018年に3部作として実写映画化され、人気俳優を多数輩出し、“青春映画の金字塔”と評された。昨年7月期には、當真あみ主演ドラマ『ちはやふるーめぐりー』（日本テレビ系）でその10年後の世界も描かれるなど、根強いファンが多い。今回はそんなサーガの初代を飾り、今や全員が売れっ