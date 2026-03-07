15歳で参加した「ミスマガジン2020」で「ミス週刊少年マガジン」を受賞し、現在はグラビアアイドル・女優・タレントとしてもマルチに活躍する菊地姫奈。その整った顔立ちと豊かなバストでファンを魅了し“令和の完売クイーン”と呼ばれている。今回はそんな彼女がSNSで見せたかわいい＆色っぽい投稿を紹介していく。【写真】美ぼうと美ボディでファンを虜にする菊地姫奈（14枚）■オフ感満載のキュートなパジャマ姿WEB『non-no