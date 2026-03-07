名古屋城に飛来するカワウの群れの問題、今も相当な数の群れが早朝の空を覆っています。苦肉の対策も含め取材しました。 【写真を見る】名古屋城の石垣が真っ白に… 犯人は数百羽の“黒い大群” 1泊20万円の高級ホテル前で起きている“異変” 夕方になると職員が手をたたき… 夕方の名古屋城。閉館時間の後、職員が手をたたいて林の中を歩き回っています。 なぜ、こんなことをやっているのかというと…（名古屋城の職員）「手