札幌などで活躍したク・ソンユンがビッグセーブでスタジアムを沸かせたJリーグでも豊富な経験を持つGKク・ソンユンがビッグセーブでスタジアムを沸かせた。ヴィッセル神戸は3月4日にAFCチャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）ラウンド16第1戦で韓国1部FCソウルと対戦。準々決勝進出に向けて、前半23分にDFマテウス・トゥーレルのゴールで幸先よく先制した。勝ち抜けに向けてさらなるリードを広げたいところだが、そこに立ち