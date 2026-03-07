特にワールドカップの歴史を振り返れば、むしろ逆とも言えるのだ試合後、「日本サッカーの進歩のためには、審判ももっと進歩してもらわなければダメだ」という言葉をよく耳にする。確かにその通りで、審判の進歩なくしてサッカーの進歩はない。だが、もしこのセリフが「日本の審判のレベルは選手のレベルよりも低い」という意味で使われているのなら、それは勘違いと言っていい。特にワールドカップ（W杯）の歴史を振り返れば