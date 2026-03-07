【マイアミ共同】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグのA、B、D組が6日、米マイアミなどで開幕し、D組はベネズエラがオランダを6―2で下して白星発進した。2―1の五回にWs・コントレラス（レッドソックス）の2点適時打などで4点を奪ってリードを広げた。ドミニカ共和国はニカラグアと対戦。B組は前回大会4強のメキシコが終盤に英国を突き放し、8―2で勝利。前回準優勝の米国はブラジルとぶつかる。A組はキュ