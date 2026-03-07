バイエルン・ミュンヘン戦で競り合うボルシアMGの町野（左）＝ミュンヘン（共同）【ミュンヘン共同】サッカーのドイツ1部リーグで6日、ボルシアMGの町野修斗はアウェーのバイエルン・ミュンヘン戦で0―3の後半16分から出場した。チームは1―4で敗れた。