東海環状道の4車線化、一部完成！NEXCO中日本は2026年3月5日、東海環状道の4車線化工事区間のうちの一部が完成し、3月27日15時に供用すると発表しました。 【ここか！】これが東海環状道の「4車線化区間」です（地図／写真）東海環状道では現在、全線の北東側にあたる土岐JCT（中央道）−美濃加茂IC（国道41号）間のうち約10kmの4車線化が進められています。今回、供用されるのは可児御嵩IC（岐阜県可児市）付近の内回り約900m