カンタス航空は、シドニー〜ラスベガス線を12月29日に新規開設する。火・木・日曜の週3往復を、2027年3月12日までの期間運航する。機材はビジネスクラス42席、プレミアムエコノミー28席、エコノミークラス166席の計236席を配置したボーイング787-9型機を使用する。所要時間はシドニー発が約13時間55分。オーストラリアとラスベガスを結ぶ直行便を唯一運航することになる。ラスベガスは同社にとって101番目の就航都市となり、米大陸