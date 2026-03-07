3月2日、天皇、皇后両陛下の長女である愛子さまが、東京・日本橋で開催された「第57回現代女流書展」を訪問された。【写真】愛子さまが小さい頃にしたためられた「書道作品」「女性書家104人による、多様な分野の書道作品が展示されており、これまで、上皇后美智子さまをはじめ、多くの女性皇族が訪問されてきました。愛子さまが鑑賞されるのは、今回が初めてのことです」(皇室担当記者)ご到着の際から、展覧会を非常に楽しみ