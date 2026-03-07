豊臣秀吉ゆかりの墨俣一夜城（写真：Kouji_film／イメージマート2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。第8話「墨俣一夜城」では、秀吉と秀長らが墨俣に出陣。綿密に練られた「一夜城プロジェクト」に着手するが……。今回の放送の見