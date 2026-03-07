混戦での強さはリーグ屈指。美女海賊が最後に逆転の一撃を決めた。「大和証券Mリーグ2025-26」3月6日の第1試合はU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）がトップを獲得。TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）との一騎打ちを会心のツモで制した。【映像】瑞原明奈、逆転トップの瞬間この試合は東家から瑞原、瀬戸熊、EX風林火山・永井孝典（最高位戦）、EARTH JETS・三浦智博（連盟）の並びで開始。瑞原は東2局、瀬戸熊から満貫をアガり