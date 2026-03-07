フジテレビ系で6日に放送されたバラエティ特番『もうすぐ世界遺産 今のうちに行ってみたSP!』で、ヨルダンロケの映像に注意喚起のテロップが表示された。フジテレビ同番組は、“もうすぐ世界遺産になりそうな”候補地を現地取材し、最低な周遊コースを紹介していくというもの。この中で、「世界自然遺産」の候補地として絶景サンゴ礁を目指し、番組スタッフがヨルダンを巡るロケのVTRが放送された。だがこのロケは、イスラエルとア