流しのブルペンキャッチャー回顧録第４回菊池雄星（エンゼルス）後編高校時代、雄星投手との語り合いは、いつも楽しかった。ドラフトまでに何度も言葉を交わしているが、その度に「自分の言葉」で、飾らず、誇張もせず、ありのままの感情を言葉にして、フラットにこちらへ伝えてくれた。「生まれも育ちも岩手なんで、東北から甲子園の優勝校が出ていない（当時。2022年夏に仙台育英が優勝）のは悔しいっす。弱いと言われて