●東京マラソン、五輪特番も上位に ミラノ・コルティナ冬季五輪の興奮が冷めやらない中、テレビ視聴データにもその余韻が色濃く表れた。REVISIOが発表した、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(2月23日〜3月1日)では、フィギュアスケート・ペア「りくりゅう」こと三浦璃来・木原龍一組の金メダルまでの軌跡を追った『NHKスペシャル』が多くの視線を集めたほか、東京マラソンや五輪特番な