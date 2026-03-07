神社のお賽銭をあげるタイミングはいつか。ご利益の専門家の藤本宏人さんは「お賽銭は、『神様への報酬』ではないし、義務やルールでもない。『感謝を伝えるためにも、お賽銭をあげたい」というときは、お参りを邪魔しないタイミングがいい」という――。※本稿は、藤本宏人『神社ご利益1万倍の参り方』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／junxxx※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／junxxx■伊勢神