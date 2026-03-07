流しのブルペンキャッチャー回顧録第４回菊池雄星（エンゼルス）前編そういえば......と、先日「大谷翔平投手」の原稿を書きながら思い出していた。これまで何度となく訪れた花巻東高校の最初は「菊池雄星投手」だったなぁ、と。大谷投手の取材に先立つこと３年前。2009年春の終わり頃だった。選抜で準優勝を飾った直後の菊池投手のボールを受けに、初めて花巻東のグラウンドへと足を踏み入れた。大谷投手は「大谷くん