「リトルトーキョーは語る」［著］南川文里ドジャースの大谷翔平選手の活躍により、改めて脚光を浴びるようになったロサンゼルス。日本から足を運ぶ観光客で賑（にぎ）わいを見せている。ロスに行かなくとも、メディアを通じて、建物の壁一面に描かれたユニホーム姿の大谷選手の絵を見たことがある、という人もいるだろう。あの壁画のあるミヤコホテルの辺りは、本書が取り上げるリトルトーキョーの中心部に当たる。リトルト