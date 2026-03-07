2025年度のNHK『囲碁講座』で人気の連載「飯塚あいの囲碁療法のススメ」。東京都健康長寿医療センター研究所の医師・飯塚あいさんが、囲碁で脳を活性化して認知症を予防するさまざまな方法をお伝えしています。今回は3月号より、囲碁を始め、続ける理由についてのお話と、これまでの知識を生かした総合演習をお届けします。“脳トレ囲碁クイズ”もお楽しみください。 なぜ囲碁を始め、続けるのか？ 私たちは、これまで