より良い健康のための生活習慣は何か。『「免疫力が強い人」の習慣、ぜんぶ集めました。』（青春出版社）を監修した内科医の工藤孝文さんは「たとえばデスクワークが続く人は、体が固まって、肩こりや腰痛などに悩まされやすい。血流が悪くなることから内臓の働きも鈍り、よく便秘にもなってしまう」という――。■ネバネバ食品を食べれば腸は快調おなかを元気にして、便秘を解消し、感染症にもかからないで過ごしたい。でも、どの