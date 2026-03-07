「美術館強盗事件簿」［著］フィリップ・デュラン昨年もルーブル美術館で強盗があったが、美術館に収められるような美術品は基本的に「一点もの」なので、盗んだところで正規の市場で売り捌（さば）くことはできない。それなのになぜ盗むのだろうと疑問に思っていた。お金が目当てなら、闇市場で取引するか、盗んだ美術品を人質に身代金をゆすり取るしかない。ただし、その場合はいずれにしても市場価値ほどの額は得られないが