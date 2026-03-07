タレントのマツコ・デラックスが1月31日、フジテレビのトークイベント『久保みねヒャダこじらせライブ』の夜公演にゲスト出演。2時間超のぶっ通しトークで、テレビスタッフへの感謝や、番組への思いを赤裸々に語った。「“ありがとう”なんて口が裂けても言いたくない」と照れ隠しを交えつつ、テレビへの愛があふれ出した濃密ステージとなった。マツコ・デラックス○一緒に何かを作り上げる喜び漫画家の久保ミツロウ、コラムニスト