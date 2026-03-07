「理科の先生のメガネ」［著］矢野充博タイトルのネーミングが良い。内容は周囲に満ち溢（あふ）れる不思議や疑問に「気付く」「観（み）る」「考える」という章立てで進み、自分の答えを「試行する」こと、周囲へ「表現する」ことはいつ何時でも可能だと教えてくれる。各項目も短く、著者が勧めるように日めくりカレンダーのように読み進めるのもいい。カルガモ、ブタの内臓から自身の持病まで、様々なことを探究する著者は