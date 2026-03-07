年間20校以上で指導する塩多雅矢さん伝授…投球動作の土台を作るトレーニングピッチングにおいて上半身や下半身の柔軟性は不可欠な要素の一つ。だが、柔軟性があっても、それを維持する力がなければフォームは安定しない。首都圏を中心に年間20校以上の中学・高校で指導し、投球動作改善に定評があるトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、筋出力の観点から内転筋を強化する重要性を説く。投球動作でステップを迎えた際、足がし