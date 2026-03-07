「怪奇な文芸、妖美な絵画」［著］東雅夫文芸と絵画の濃密な蜜月交差で、江戸川乱歩、泉鏡花、谷崎潤一郎らが妖美な絵画から如何（いか）なる霊感を得たか、また画家が文芸からどれほどの滋養を得たか。そこで閉塞（へいそく）した懐古趣味の牢獄になぜ閉じ込められなければならなかったのか。はたまた如何なる方法で閉塞状況から脱出したのか。さらになぜ怪奇の王道の毒を標本として閉じ込めなければならなかったのか――。