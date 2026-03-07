突然ですが、「NFT」の正式名称知っていますか？耳にしたことあるような…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Non-Fungible Token」でした！NFTとは「Non-Fungible Token」の略称で、「代替不可能なトークン」という意味のデジタル資産のことです。ブロックチェーンという分散型の記録技術を利用して、デジタルデータに唯一無二の所有権情報を付与できる仕組みとして知られています。通常、デジタル画像や音楽、動画など