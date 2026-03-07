大手調査会社のニールセンが「ソーシャル・リーディングの時代」と題して、英国における「読書体験の共有」のトレンドに触れていた（https://nielseniq.com/global/en/insights/commentary/2025/the-age-of-social-reading/）。ガーディアンはすでに2024年に英国におけるブッククラブのブームを記事にしていたが、「本はだれかといっしょに読むもの」という感覚があたりまえのものになりつつある。増え続ける読書コミュニティ「ソ