元テレビ朝日アナウンサーでトヨタに転職した富川悠太さんが６日までに自身のインスタグラムを更新。笑顔でラーメンを食べる姿を公開した。「久しぶりに岡崎でラーメン食べて帰りました」と書き出し、続けて「僕はいつも細麺なんですが今日は店主と相談した結果、太麺を食べてみました」と太麺に挑戦したことを明かした。この投稿には「美味しそう！！」「ボリュームすご過ぎ」「素晴らしい笑顔」などのコメントが寄せられ