イラン情勢が緊迫し、ホルムズ海峡閉鎖による世界経済への影響が懸念されている。1980年代の「タンカー戦争」では、原油価格は高騰せず、むしろ、当時の需給関係を反映して、下落した。いまは当時と条件が異なるが、最終的に原油価格を決めるのは、世界の原油需給だ。ホルムズ海峡閉鎖で原油先物が高騰2月28日に、アメリカがイランを攻撃し、イランの最高指導者ハメネイ師が死亡した。イランはホルムズ海峡の閉鎖を宣言し、湾岸諸