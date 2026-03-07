ボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥選手と、WBA・WBC・WBO同級1位の中谷潤人選手が5月2日(土)に対戦することが6日、正式に発表されました。夢の日本人対決を前に、観戦チケットが3月6日(金)午後6時より、先行販売されます。8つの座席に分けられたチケットの最高額は、アリーナSRS席の33万円。そのほか、アリーナRS席22万円、アリーナSS席16万5千円、一番安い2階指定席で1万千円など、特別な試合にふさわしい