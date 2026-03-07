タレントの小島瑠璃子が５日付で自身のＳＮＳを更新。イメチェン姿を披露した。「髪色を金からさくら色に」と投稿。青のノースリーブのトップスにジーンズを合わせたコーディネートで、はじけるような笑顔や、手を上げてポーズを取る様子などを複数枚公開。「何の撮影だったかまたお知らせします」ともつづった。この投稿にファンからは「表情が明るくなった」「笑顔にイチコロです」「スマイルが素敵すぎる」「最高キュート