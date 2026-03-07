女優の新川優愛が５日付で自身のＳＮＳを更新。最新ショットを公開した。「ＢＡＩＬＡの撮影はきょうもわちゃわちゃ楽しかった」と投稿。グレーのパーカーのフードをすっぽりとかぶり、自撮りをおこなう様子を複数枚披露した。この投稿にファンからは「激カワやろまじで」「本日も女神」「まだまだかわいいゆあだるま」「撃ち抜かれる美しさ」「包まれてるゆあちゃん愛おしすぎる」といったコメントがあがった。