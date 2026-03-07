榛名山沿いに効率的な道路ネットワーク確立2026年3月14日、群馬県渋川市内で整備が進められていた国道17号「渋川西バイパス」が開通します。これによって周辺地域にどのような変化がもたらされるのでしょうか。国道17号は、東京都中央区にある日本橋を起点に、埼玉県と群馬県を経由して、本州の日本海側に位置する新潟県新潟市に至る、総延長466.1kmの一般国道です。【画像】超便利!? これが国道17号「渋川西バイパス」の