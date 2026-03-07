セクシー女優の永井マリア（29）が6日、自身のインスタグラムを更新し、第1子男児を出産したことを報告した。【写真あり】「元気な3408gの男の子」29歳・現役セクシー女優、第1子男児出産の報告全文＆妊娠中の驚きのボディ永井は、人差し指を握る赤ちゃんの写真とともに「ご報告。ようやく出産を終えました母子共に無事です元気な3408gの男の子です」と報告。「前駆陣痛が早朝4:30に始まり、刻々と時間がすぎ、次第に陣痛