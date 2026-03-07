【モデルプレス＝2026/03/07】3月7日放送の日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜22時〜）に出演するアーティストと歌唱楽曲が発表された。【写真】二宮和也、堂本剛にキス寸前◆堂本剛「with MUSIC」初登場シンガーソングライター堂本剛（.ENDRECHERI.／DOMOTO）が「with MUSIC」に初登場。2002年にシンガーソングライターデビューしてからの24年間の軌跡を年表に。番組MCの有働由美子・松下洸平と共に振り返る。『.ENDRE